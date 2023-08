Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Golești, in dreptul primariei. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, au fost implicate doua autoturisme și a rezultat ,,ranirea ușoara a unuia dintre șoferi”. Victima a fost transportata la Spitalul…

- Doi varstnici, sot si sotie, au fost raniti, miercuri, dupa ce au fost acrosati de un camion, la intrarea in comuna Dumesti, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. ‘Un camion a acrosat doua persoane, barbat si femeie, care erau constiente, potrivit primului apel.…

- O femeie a ajuns in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, accidentul a avut loc in localitatea Dumbraveni, apelul la 112 fiind…

- Un barbat de 29 de ani a ajuns astazi la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, evenimentul rutier s-a produs in localitatea Urechești. ,,Astazi, la…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a suferit un soc anafilactic dupa ce a fost intepat, marti, de insecte intr-o padure din comuna Zorleni, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ).Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Daniel Ungureanu, barbatul a fost transportat…

- Trei persoane au ajuns astazi la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon‟ Focșani in urma unui accident rutier produs in localitatea Bolotești. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, „astazi, 12 iunie 2023, la ora 11:53, SAJ Vrancea a primit o…

- O femeie a ajuns in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani in urma unui accident rutier produs pe E85, la intrare in Golești dinspre Focșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, in accident au fost implicate patru…

- O femeie a ajuns in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani in urma unui accident rutier produs pe E85. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, in accident au fost implicate patru autoturisme. ,,Astazi, 26.05.2023, la…