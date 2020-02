Stiri pe aceeasi tema

- Economia Germaniei a stagnat in trimestrul patru din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, a anuntat vineri Oficiul Federal de Statistica (Destatis), pe fondul tensiunilor comerciale globale si al incertitudinilor legate de Brexit, transmit DPA, Reuters si Deutsche Welle. Conform noilor…

- Salariile in Germania au crescut pentru al saselea an consecutiv in 2019, a anuntat Oficiul Federal de Statistica (Destatis), sporind asteptarile ca in continuare cheltuielile gospodariilor vor sustine cresterea anemica a celei mai mari economii europene, transmit DPA si Reuters. Salariile…

Cea mai mare economie a UE incepe sa cada. Cel mai mare declin al industriei din ultimul deceniu, afectata de criza de pe piața muncii Cel mai semnificativ declin al industriei germane din ultimul deceniu va afecta cresterea economiei cel putin pana in 2020, deoarece cererea interna incepe sa fie afectata…

- Cel mai semnificativ declin al industriei germane din ultimul deceniu va afecta cresterea economiei cel putin pâna în 2020, deoarece cererea interna începe sa fie afectata de slabirea pietei fortei de munca, avertizeaza Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), potrivit DPA si Bloomberg,…

- Cheltuielile pentru consumul final al gospodariilor populatiei s-au majorat cu 5,3% in primele noua luni ale acestui an, contribuind cu 3,3% la cresterea PIB, in timp ce formarea bruta de capital fix (investitiile) a avut o majorare a volumului de 18,1% si o contributie de 3,8%, potrivit datelor…

- Cea mai mare economie a Europei a evitat recesiunea, dar economia se redreseaza greu. Industria continua sa scada Increderea investitorilor germani a crescut in noiembrie, iar cea mai mare economie europeana este in grafic pentru a inregistra un avans de 0,2% in trimestrul patru din 2019. Potrivit…

- Bundesbank apreciaza ca economia Germaniei va evita recesiunea și in trimistrul patru Economia Germaniei, cea mai mare economie a Europei, va stagna in trimestrul patru al acestui an dar nu exista motive de teama privind o eventuala recesiune, a apreciat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank).…