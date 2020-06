Creştere uşoară a radioactivităţii de origine umană în Europa de Nord Finlanda, Suedia si Norvegia au inregistrat in ultimele zile niveluri neobisnuite de radioactivitate de origine umana, o crestere inofensiva pentru om care, potrivit unui institut olandez, si-ar afla sursa in vestul Rusiei sau la vest de aceasta tara, noteaza AFP. Organizatia pentru Interzicerea completa a testelor nucleare (CTBTO), ale carei statii permit, de asemenea, masurarea cresterii radioactivitatii de origine civila, a publicat o harta pe Twitter indicand zona de origine probabila a sursei, potrivit masuratorilor sale. Sectorul acopera treimea de sud a Suediei, jumatatea de sud a Finlandei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

