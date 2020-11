Stiri pe aceeasi tema

- " Grupul Telekom Romania anunta indicatorii cheie de performanta pentru al treilea trimestru al anului 2020, incheiat la 30 septembrie 2020, conform datelor publicate astazi de grupul OTE, care arata o evolutie stabila a veniturilor si o crestere a EBITDA pentru al patrulea trimestru consecutiv. Veniturile…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica a afisat un profit de 477,6 milioane de lei in primele noua luni ale acestui an, cu 14,8% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere…

- Doar 10% din romanii conectati la reteaua de gaze, respectiv 356.000 de persoane din circa 3 milioane, au incheiat un contract de furnizare gaze pe piata concurentiala, dupa liberalizarea pietei, arata datele transmise miercuri de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- Costurile de care vor fi scutiti cei care se vor racorda la reteaua de gaze vor fi suportate de fapt de toti consumatorii in facturile finale, iar in unele cazuri e vorba de milioane de euro, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei si expert in domeniu. El a criticat…

- Doi barbati care furau din locuinte in care intrau pretinzand ca sunt angajati ai unei companii de furnizare a energiei electrice au fost arestati preventiv pentru talharie in locuinta, furt calificat si inselaciune. Cei doi actionau in mai multe zone din Bucuresti, iar cand au fost prinsi furand au…

- " Grupul Electrica a obtinut, in primul semestru al anului 2020, un profit net consolidat de 190 milioane lei, inregistrand o crestere de 81 milioane lei, respectiv 74,2%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. EBITDA consolidata a atins valoarea de 486 milioane lei, fiind mai mare cu 127…

