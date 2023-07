Stiri pe aceeasi tema

- Conform meteorologilor, in urma cu doua luni, Franța a inregistrat cea mai calduroasa luna mai, cu maxime record in unele orașe, fiind lovita din nou de un val de caldura care a afectat, de asemenea, Spania, Italia și alte țari. Apoi, luna aceasta, Polonia și alte parți din Europa de Est au avut de…

- Vanzarile de vehicule electrice au crescut puternic in luna mai și reprezinta acum 13,8% din vanzarile europene, fața de mai puțin de 10% in mai 2022. In 2035, UE va pune capat motoarelor cu combustie interna și se va deschide calea vehiculelor electrice. Obiectivul este de a obține o flota neutra din…

- Ieri, 29.05.2023, a ajuns la Muzeul Județean Buzau, tocmai din Germania, una dintre cele mai importante donații pe care instituția noastra a primit-o in ultimele decenii. Este vorba despre patru lucrari de arta: Cealalta casa, Cu toate panzele sus, Construcție, La mere oise in Luna, cu o valoare totala…

- Oficial, viteza comerciala a trenurilor este de 72,9 km/h in Romania. Real insa, din cauza infrastructurii precare, trenurile de marfa merg ca melcul, cu 16 km/h, iar cele de pasageri cu o medie de circa 40-50 km/h. Doar pe cateva tronsoane se poate rula si cu 160 km/h. Pe harta vitezelor medii ale…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2023 cu +16.48% fața de aprilie 2022, atingand un volum de 9.865 unitați. Pe primele patru luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 46.831 unitați, in creștere cu 25% fața de perioada similara din 2022,…