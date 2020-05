Creştere cu 75% a căutărilor pentru locuri de muncă de acasă, în aprilie (analiză) Numarul cautarilor pentru locuri de munca de acasa a crescut cu 75% in luna aprilie, comparativ cu acelasi interval din 2019, job-ul vedeta provenind de la Olx.ro, care a cautat sa recruteze moderatori anunturi, arata o analiza publicata, marti, de o platforma de recrutare online. ‘Pentru doua luni la rand, cele mai multe cautari pe platforma bestjobs.ro au fost pentru joburi remote sau work from home, cu un volum total de peste 500.000 de cautari si in crestere cu aproximativ 40% fata de luna martie a acestui an. In acelasi timp, si numarul de joburi remote scoase la concurs de angajatori in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

