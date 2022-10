Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Europa Centrala care ofera servicii de business cu preturi reduse pentru firmele multinationale au inceput sa isi accelereze planurile de expansiune, in conditiile in care inflatia ridicata determina firmele globale sa se indrepte spre regiune pentru a-si reduce costurile si a-si imbunatati…

- Companiile din Austria care solicita ajutor de stat pentru a acoperi costurile cu energia vor trebui sa evite anumite activitati care risipesc resurse, cum ar fi mentinerea iluminatului magazinelor dupa ora 10 P.M., incalzirea teraselor sau sa lase teleschiurile sa incalzeasca spatele pasagerilor, a…

- Eliminarea profiturile extraordinare realizate de la companiile energetice sau reducerea cu 5% a consumului de energie electrica in timpul orelor de varf in intreaga UE se numara printre masurile propuse intr-un pachet conceput pentru a proteja cetațenii și companiile de creșterea prețurilor la energie,…

- Facturile de energie in creștere și lipsa de preoți au determinat o dioceza romano-catolica din Olanda sa reduca serviciile religioase in unele biserici, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Asociația care reprezinta puburile și industria berarilor din Marea Britanie a cerut, marți, guvernului sa elaboreze de urgența un pachet de ajutor care sa ajute localurile sa ramana deschise in contextul creșterii astronomice a prețului la energie, relateaza Reuters. Autoritatea britanica de reglementare…

- Facturile la energie ale britanicilor vor crește cu 80%, ajungand la o medie de peste 3.500 de lire (4.200 de euro) pe an incepand din octombrie, a anunțat vineri autoritatea de reglementare, ceea ce va arunca milioane de gospodarii in saracie energetica și va pune in pericol afacerile daca guvernul…

- Companiile aeriene rusesti, inclusiv transportatorul de stat Aeroflot, au inceput sa isi dezmembreze avioanele pentru a obtine piesele de schimb pe care nu le mai pot cumpara din cauza sanctiunilor, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria aeronautica.