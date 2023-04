Cresc taxele și impozitele locale în București Un proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucurest ar putea aduce noi modificari la capitolul taxe și impozite. Noul proiect prevede majorarea taxelor cu aproape 14% din 2024. Totodata, sunt prevazute și reduceri de impozite cu 95% in cazul mijloacelor de transport hibride. Bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana pe 31 martie, a impozitului/taxei pe cladiri, pe teren si impozitului pe mijloacele de transport datorate de contribuabili pentru intregul an este de 10%. In cazul oricarui impozit sau taxe locale care consta intr-o anumita suma in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lugojenii vor plati impozite și taxe locale mai mari anul viitor. Consilierii lugojeni vor avea pe ordinea de zi a viitoarei ședințe ordinare un proiect de hotarare, inițiat de catre primarul interimar Bogdan Blidariu, care prevede „aprobarea indexarii nivelurilor impozitelor și taxelor…

- La jumatate de an de cand a fost aprobat bugetul pentru refacerea patinoarului Mihai Flamaropol din București, indicatorii tehnico-economici ai investiției se modifica. Nu doar ca nu se ieftinește, dar suma suplimentara este una consistenta: 25 de milioane de lei. Daca in 2013, Oprescu se lauda cu un…

- CARANSEBEȘ – Mai exact, cu rata inflației, așa cum se intampla in fiecare an potrivit reglementarilor din Codul fiscal. Daca pentru 2023 darile locale au fost majorate anul trecut cu doar 5,1%, acum majorarea este mult mai consistenta. Și ar fi fost și mai mare in 2024, an electoral, daca nu s-ar fi…

- Rata imensa a inflației din Romania anului trecut va aduce fonduri suplimentare serioase in conturile Primariei Timișoara. Legea cere ca impozitele și taxele sa fie majorate cu aceasta rata a inflației. Iar anul trecut aceasta a fost de 13,8%. Decizia e una impusa de lege, nu de o decizie locala. „Se…

- Craiovenii au la dispoziție un nou mod, simplu și ușor, de a-și achita taxele și impozitele locale – și anume prin Stațiile de Plata SelfPay.Plata se face simplu și dureaza cateva minute, fara a mai fi nevoie ca persoanele care platesc contribuțiile locale sa se deplaseze la casieriile Direcției Impozite…

- Craioveni au la dispoziție un nou mod, simplu și ușor, de a-și achita taxele și impozitele locale – și anume prin Stațiile de Plata SelfPay. Plata se face simplu și dureaza cateva minute, fara a mai fi nevoie ca persoanele care platesc contribuțiile locale sa se deplaseze la casieriile Direcției Impozite…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. „Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. „Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele…