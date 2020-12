Cresc prețurile la benzină și motorină de la 1 ianuarie 2021 Noile niveluri ale accizei, valabile de la 1 ianuarie 2021, sunt de 1.827 de lei pentru 1.000 de litri de benzina fara plumb și de 1.674 de lei pentru 1.000 de litri de motorina. Astfel, acciza la benzina fara plumb crește cu 54 de lei/1.000 de litri, sau 5,4 bani pe litru, iar acciza la motorina crește cu 49 de lei/1.000 de litri, sau 4,9 bani pe litru. ”Nu putem accepta o lume in care saracii sunt calcati in picioare de cei bogati si puternici” Iar impactul final asupra prețului la pompa (la acciza se aplica și TVA) va fi in consecința de 6,4 bani pe litrul de benzina și 5,8 bani pe litru le… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Din prima luna a anului viitor, nivelul accizei pentru benzina fara plumb va crește cu 53 de lei, de la 1.773,46 lei/1.000 de litri in 2020 la 1.827,13 lei/1.000 de litri in 2021. Asadar, litrul de benzina fara plumb se scumpeste cu aproape 6 bani. Pentru benzina cu plumb, nivelul accizei va crește…

