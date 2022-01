Cresc cazurile de FLURONA în Europa! Prima dublă infectare gripă-COVID-19, în Austria - Influența vaccinării Este vorba de o tanara care a fost vaccinata cu schema completa COVID-19, fara booster, dar care nu este vaccinata și impotriva gripei. Primele semne au fost tusea și febra. Abia la controlul la medic, a descoperit ca este infectata cu cele doua virusuri.Potrivit autoritaților sanitare, femeia a avut parte de o evoluție ușoara de boala, fiind in prezent vindecata.Primul caz de „Flurona” la nivel mondial a fost raportat oficial in Israel. Este vorba despre o femeie nevaccinata, care a nascut in decembrie 2021.Citește și FLURONA, in creștere accelerata in Europa! Spania raporteaza mai multe cazuri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

