- Cazurile de tuberculoza in Moldova sunt in scadere. Totuși, anul trecut numarul copiilor care s-au imbolnavit cu aceasta maladie a crescut. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, rata de vaccinare impotriva tuberculozei este de 98 la suta.

- La puțin peste un an de la preluarea guvenarii, PSD se prabușește in sondaje. Intr-un sondaj intern, ajuns pe masa lui Liviu Dragnea, partidul ar avea intre 34% și 37%, in timp ce un sondaj SOCIOPOL arata ca PSD a ajuns la 34%. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea,…

- Cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a starnit un razboi total in Justitie. Tudorel Toader e atacat dur din mai multe parti pentru aceasta deczie, iar in ecuatie a intrat si procurorul general, Augustin Lazar. Interventia lui Lazar e taata dur de un fost judecator CSM, actual avocat.Citeste…

- Luna trecuta, livrarile Ford au scazut cu 6,9%, la 194.132 vehicule, ale General Motors au inregistrat un declin de 6,9%, la 220.905 unitati, in timp ce Fiat Chrysler a raportat un recul de 1%, la 165.903 vehicule. Anul trecut, vanzarile auto in SUA au scazut la 17,2 milioane de unitati,…

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- LIBERI…Magistratii Tribunalului Vaslui au admis contestatia formulata de aparatorii preotilor Razvan Bumbu si Gheorghe Damian si le-a permis acestora sa circule pe tot teritoriul Romaniei. Asta in conditiile in care, pana acum, controlul judiciar nu le permitea sa circule decat in municipiului Vaslui.…

- O femeie a fost invitata in platou la Acces direct, unde a povestit calvarul prin care trece. Mama Anastasia a fost in vizita la sotul violent, iar acesta i-a dat cu parul in cap si a lasat-o cu vanatai peste tot. A si tuns-o apoi la chelie!