Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat joi ca lucreaza la reorganizarea vizitei unei delegații israeliene la Washington, care a fost anulata brusc de premierul Benjamin Netanyahu dupa decizia SUA de a nu se opune prin veto unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care cerea incetarea imediata a focului in Gaza,…

- Israelul ar putea sa nu fie capabil sa distruga Hamas, in ciuda celor șase luni de lupte intense in Gaza, au recunoscut oficialii serviciilor de informații, informeaza The Telegraph.⁠ Principalul obiectiv al invaziei din Gaza se confrunta cu un eșec, pe masura ce sprijinul internațional se intoarce…

- Se așteapta ca populația mondiala sa scada pentru prima data de la Moartea Neagra incoace, din cauza scaderii drastice a natalitații, potrivit unui studiu Lancet citat de publicația britanica The Telegraph. Scaderea numarului de copii pe care ii fac femeile a inceput sa incetineasca creșterea populației…

- O femeie are doi cromozomi X, in timp ce barbatul are un cromozom X și unul Y. Conform Medline Plus, in fiecare celula, oamenii au 23 de perechi de cromozomi, dintre care heterozomii reprezinta o pereche.

- O noua declarație tulburatoare despre oamenii din Fașia Gaza. Populatia din Fasia Gaza ‘moare de foame’, a denuntat miercuri un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, intr-un moment in care state donatoare importante au anuntat ca isi suspenda ajutorul pentru agentia ONU pentru refugiatii…

- Statele Unite și Israelul au acum un canal pentru a discuta preocuparile legate de incidentele din Fasia Gaza in care au fost ucisi sau raniti civili de catre armata israeliana si au fost vizate instalatiile civile, au declarat joi doi oficiali americani pentru Reuters, anunța Agerpres.Canalul a…

- Oficialii americani trebuie sa colaboreze cu Benjamin Netanyahu in incercarea de a limita amploarea razboiului din Gaza, dar unii dintre ei incep sa se intrebe daca prim-ministrul israelian este cu adevarat la conducerea operațiunilor, scrie Politico.In prezent, timp ce conduce un razboi ce amenința…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) si-a indemnat joi adeptii sa comita atentate in diverse orase din Europa si SUA in urma sprijinului occidental oferit Israelului in Fasia Gaza, pentru a-i "razbuna" pe musulmanii din teritoriile palestiniene si din alte tari din Orientul Mijlociu.