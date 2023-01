Creează ținute de impact cu ajutorul unor pulovere damă flaușate pe care le găsești la Bobomoda Iarna nu-i ca vara in mod cert, garderoba se schimba, temperaturile scad iar racelile apar. Cu toate aceste insa, impatimitele de fashion nu se dau in alaturi și reușesc sa se faca remarcate chiar și in acest sezon. Cine spune ca iarna nu se pot crea ținute fel de fel care se potrivesc noilor tendințe și reușesc sa țina și de cald in același timp?! Bobomoda, un magazin online de nișa, propune o gama variata de articole de imbracaminte gata sa dea pe spate orice fashionista. Cu un sortiment divers de pulovere dama flausate, de aici se pot alege piese contemporane gata sa fie integrate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

