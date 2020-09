Stiri pe aceeasi tema

- Creatorii seriei "Game of Thrones" pregatesc un nou serial care va adapta toate cele trei carti din trilogia chineza, "The Three-Body Problem", "The Dark Forest" si "Death's End". Aceste volume prezinta povestea primului contact al omenirii cu o civilizatie extraterestra.

- Joe Ruby, creator al serialului animat „Scooby-Doo”, a murit la varsta de 87 de ani. Acesta s-a stins din viața in casa lui din Los Angeles. Ruby a fost nominalizat de patru ori la premiile Daytime Emmy. Impreuna cu Ken Spears au creat serialul „Scooby-Doo, Where Are You!”, care a debutat la CBS in…

- Netflix va lansa la nivel mondial in data de 15 noiembrie cel de-al patrulea sezon al serialului "The Crown", care prezinta viata familiei regale britanice incepand cu anii '40 si '50, a anuntat joi platforma de streaming citata de EFE. Printesa Diana si Margaret Thatcher vor fi…

- A trecut in viteza de la rolul din Game of Thrones la cel din Bodyguard, insa adevaratul carusel in care s-a suit il reprezinta viata personala. Nascut in Scotia, Richard (34) a ajuns sa cucereasca inimile femeilor din intreaga lume, ba chiar si pe cele ale criticilor, primind un Glob de Aur pentru…

- Actorii Denzel Washington si Julia Roberts vor juca impreuna in drama de familie „Leave the World Behind”, bazata pe urmatorul roman al lui Rumaan Alam, ale carui drepturi au fost cumparate de Netflix, anunta Variety potrivit news.ro.Sam Esmail („Mr. Robot”, „Homecoming”) va regiza dupa un…

- Platforma de streaming HBO Max intentioneaza sa reintroduca spre difuzare filmul „Pe aripile vantului”, scos ca urmare a protestelor generate de uciderea lui George Floys, scrie Variety. Sandra Dewey, presedintele departamentului de productie al HBO Max, a declarat pentru Variety ca platforma „inca…

- Un episod din celebrul serial de comedie Fawlty Towers a fost scos de pe platforma de streaming UKTV a BBC pentru ”insulte rasiale”, informeaza BBC.com. Platforma de streaming a precizat ca episodul ”Germanii” va fi indisponibil cât timp va fi reanalizat. În…

- Filmul „Pe aripile vantului” a fost retras de pe platforma HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si a violentelor Politiei care vizeaza persoanele de culoare in Statele Unite. De asemenea, comedia „Little Britain” a fost retrasa de pe BBC iPlayer, Netflix si BritBox, noteaza click.ro.…