- Noul serial Netflix „Problema celor 3 corpuri” nu este cu adevarat despre Revoluția Culturala din China sau despre razboaiele culturale din SUA. Epopeea științifico-fantastica, adaptata dupa romanul premiat al lui Liu Cixin, este mai preocupata de marile intrebari teoretice.

- In urma cu cateva zile a aparut pe Netflix primul sezon din filmul „Problema celor trei corpuri”, care are la baza un roman SF scris de autorul chinez Liu Cixin. In film se vorbește ere stabile și ere haotice, care au la baza faptul ca planeta pe care locuiește o alta civilizație, care vrea sa colonizeze…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, l-a asigurat pe omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba ca Beijingul "nu vinde arme letale" Rusiei, a anuntat duminica seara diplomatia chineza, informeaza AFP, conform Agerpres. China "continua sa insiste pentru negocieri de pace si nu pune gaz pe foc", i-a…

- Cineva, undeva pe traseul producției filmului „Lift” („Jaf in zbor”), l-a furat probabil pe scenarist, l-a inchis intr-un portbagaja și l-a inlocuit cu o clona AI care scrie prostii. Iata o explicație - și chiar o idee de film - mult mai buna decat produsul final al acestei pelicule aflate in prezent…

- China este pregatita sa joace un "rol constructiv" in dezamorsarea tensiunilor dintre Pakistan și Iran. Acest lucru a fost raportat de Geo TV citindu-l pe consulul general al Chinei la Islamabad, Yang Yundong. "China ar dori sa propuna Pakistanului și Iranului ca poate juca un rol constructiv in rezolvarea…

- Sefa Fondului Monetar International (FMI) a avertizat luni ca China are nevoie de reforme structurale pentru a evita ”o incetinire destul de importanta a ritmului de crestere economica”, transmite Reuters, informeaza News.ro.Vorbind pentru CNBC la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Kristalina…

- Economiile expansive ale Chinei și Indiei vor continua sa alimenteze cererea de carbune, chiar daca iși stabilesc obiective ambițioase in materie de energie regenerabila. In timp ce China este cel mai mare consumator de energie din lume, India se afla pe locul trei la nivel global, iar ambele țari sunt…

- „Orasul de gheata” din Harbin, capitala inzapezita a provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei, a atras un numar record de vizitatori de Anul Nou, multi dintre acestia fiind atrasi de uriasele sculpturi de gheata prezentate in cadrul Festivalului Ghetii si Zapezii.