China iși dubleaza exporturile de produse manufacturiere pentru a compensa provocarile reprezentate de o piața imobiliara slaba și pentru a indeplini obiectivul de creștere a PIB-ului de 5% pentru 2024. In pofida amenințarii tarifelor, Xi Jinping este increzator ca puterea industriala ramane principalul avantaj geopolitic a celei de-a doua economii a lumii. In timp ce […] The post Marele caștig al Chinei in fața Occidentului first appeared on Ziarul National .