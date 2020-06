Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa și Claudia Iosif traiesc o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de șase ani, insa cei doi nu au decis cand vor face pasul cel mare. Cu toate astea, artistul și-a cerut iubita in casatorie, gest despre care nu au știu decat apropiații. Babs, așa cum o alinta Dorian, a dezvaluit astazi…

- Un tanar de 32 de ani din Italia și-a cerut de soție iubita grav bolnava, aflata in spital. Momentul in care barbatul ingenuncheaza langa patul de spital și o cere in casatorie pe iubita lui a fost filmat, iar clipul s-a viralizat.

- Un tanar din Italia și-a cerut de soție iubita grav bolnava, aflata in spital. Dupa doua zile, femeia a murit. Momentul in care barbatul ingenuncheaza langa patul de spital și o cere in casatorie pe iubita lui a fost filmat, iar clipul s-a viralizat.

- Lucian Colareza a vorbit pentru prima data despre partenera lui de viața. Celebrul cantareț a povestit despre cele mai mari sacrificii pe care le-a facut din dragoste pentru aleasa inimii sale și despre modul in care a cerut-o in casatorie.

- Potrivit unui fotograf regal, prințesa Diana a fost intotdeauna una dintre cei mai interesante personalitați regale de fotografiat. In timpul unui interviu pentru Us Weekly, fotograful regal Tim Rooke a explicat ca Lady Di a avut o mișcare de semnatura care a garantat intotdeauna fotografii grozave…

- O femeie a gasit un mod de-a dreptul ingenios de a folosi abonamentul de pe o platforma online platit de fostul iubit , fara ca acesta sa iși dea seama. Platforma online are opțiunea ca un abonat sa-și imparta contul cu oamenii dragi, dar barbatul nu aștepta ca dupa desparțire fosta iubita sa gaseasca…

- Un celebru artist din Romania trece printr-o grea suferința. Cantarețul nu iși mai gasește liniștea de cand iubita lui, ființa pe care o iubește ca pe ochii din cap, a plecat de acasa, fiind insarcinata in 3 luni. Speriata ca ea nu va pastra copilul, tanarul iși striga disperarea.

- Alex Pițurca și Cristina Ich formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Deși au atras simpatia publicului prin iubirea lor, avand fani atat in țara, cat și peste hotare, puțini știu in ce mod special a cerut-o fostul fotbalist pe aleasa inimii lui.