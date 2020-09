Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider UDMR, Marko Bela, a dat un interviu pentru presa maghiara, in care a atins mai multe puncte referitoare la relațiile dintre Romania și Ungaria, dar și despre eternul subiect – Transilvania. Referitor la Transilvania, in timpul interviului, fostul șef UDMR, a declarat: ”Transilvania nu poate…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de furtuna in Alba, pana la ora 23.00: Averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina ANM a emis o atenționare COD GALBEN de furtuna in Alba, valabila pana luni la ora 23.00. Sunt prognozate averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina. In Maramureș,…

- Ancuta Andreea si Andra Moroianu au inceput handbalul la CSS1 Constanta. Andra joaca extrema dreapta, in timp ce sora sa mai mare este portar. Ancuta Andreea a jucat ultima data la CSU Stiinta Bucuresti. Surorile Andra si Ancuta Andreea Moroianu, handbaliste din Constanta, reprezinta acum acelasi club,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana duminica la ora 18.00: Averse torențiale, descarcari electrice, vant puternic și grindina ANM a emis o atenționare COD GALBEN de FURTUNA in Alba, valabil pana pana duminica la ora 18.00. In intervalul menționat, in Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania…

- Meteorologii au emis sambata o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferica valabila pentru județul Alba și alte județe din țara, valabila duminica, 12 iulie, intre orele 06:00 – 18:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, in Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și nordul Moldovei,…

- In ziua de 07 Iulie 2020, la ora 09:36:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Transilvania și Hunedoara un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 9km.Citește și:Accident rutier mortal in Alba: o femeie a fost lovita de un TIR pe trecerea de pietoni „Cutremurul s-a…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea pentru aceasta perioada in județul Alba și alte zone din țara. Pana in seara aceasta, vor fi averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina. COD GALBEN: orele 12:00 –22:00 In zonele montane, in Transilvania, Muntenia și Dobrogea…