In aceasta saptamana Craova gazduieste Olimpiada Nationala de Matematica, pntru liceu, dupa 42 de ani. Deschiderea oficiala a evenimentului are loc la Colegiul National Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. In acelasi timp va avea loc si deschiderea festiva a fazei nationale a Olimpiadei de Matematica de la Slobozia pentru clasele a V-a si a VI-a dar si fazei nationale pentru clasele VII- VIII la Brasov. Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru toate cele trei etape va fi o deschidere oficiala comuna, care va fi transmisa online si la care este anuntata si prezenta ministrului…