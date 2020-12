Crăciunul a adus liniște pentru leu Reducerea ofertei comerciale de valuta și o ușoara creștere a aversiunii fața de risc, au provocat majorarea cursului euro in ajunul Craciunului de la 4,8705 la 4,8720 lei. Tranzacțiile se realizau in culoarul 4,868 – 4,874 lei. Amenințarea ca președintele Donald Trump sa nu semneze acordul in valoare de 920 miliarde de dolari votat de Congres american, care are scopul de a stimula economia SUA și... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

