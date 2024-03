Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9-10 martie s-a desfașurat la București finala Campionatului Național de Atletism U20, unde doi atleți mureșeni s-au remarcat prin performanțele lor. Chiar in prima zi, in finala de 60 metri plat Jakab Apor, elev in clasa a XI-a de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas", avandu-l antrenor pe…

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea I – Nr. 170 din data de 1 martie 2024 a publicat un Ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privata aparținand Bisericilor Reformate I-X din Targu Mureș, Bisericii Romano-Catolice…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara la Targu Mures ca nu exista nicio paralela intre eventuala propunere a lui Klaus Iohannis la sefia NATO si devansarea alegerilor prezidentiale: Nu, nu exista nicio paralela intre eventuala candidatura a domnului presedinte Klaus Iohannis la functia…

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal COMUNICAT DE PRESA PNL acționeaza concret pentru reducerea abandonului școlar, prin Programul Național „Masa sanatoasa” La propunerea conducerii

- Rata abandonului școlar la sfarșitul gimnaziului a atins, in anul 2021-2022, cel mai scazut nivel din ultimul deceniu, insa, in mediul rural, este de aproape 3 ori mai mare, o diferența care s-a accentuat fața de anii anteriori, dupa cum releva cel mai nou „Raport privind starea invațamantului preuniversitar",…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a respins, in ultima ședința a anului 2023, acordarea avizului conform pentru inființarea Liceului Teoretic Romano-Catolic din Targu Mureș, prin divizarea Liceului Teoretic "Bolyai Farkas" din Targu Mureș. "Aceasta fiind o operațiune…

- Anul acesta, Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș sarbatorește o poveste educaționala ce a traversat șapte decenii, incrustata in paginile invațamantului de calibru și in amintirile a mii de elevi care s-au inițiat și au devenit in bancile acestui lacaș al transformarii adolescentine.…

- Astazi, de la ora 17.00 in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș are loc evenimentul intitulat "VOCI DIN TIMPURI", dedicat ]implinirii a 75 de ani de la inființarea Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș. Manifestarea poate fi transmisa, in direct, pe pagina de Facebook a liceului…