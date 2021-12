Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de jumatate dintre parintii care muncesc in strainatate revin acasa de sarbatori, unde ii asteapta copiii lor, si doar 41- s-ar intoarce definitiv in tara daca ar fi impulsionati de imbunatatirea sistemului medical si de un climat socio-politic stabil, arata o ancheta realizata de organizatia…

- Mai puțin de jumatate dintre copiii ramași singuri in țara (41%) se vor bucura de sarbatori petrecute impreuna cu parinții plecați la munca in strainatate, care vor veni acasa de Craciun. Deși procentul copiilor in cazul carora exista o perspectiva a mutarii in strainatate, alaturi de parinți, este…

- Elevii s-ar putea intoarce la ore pe data de 10 ianuarie. Parintii cer prelungirea vacantei de Craciun cu inca o saptamana. Petiția a fost semnata de peste 43.000 de mii de oameni. Vacanta de Craciun a elevilor s-ar putea prelungi cu o saptamana. Astfel, in loc de 3 ianuarie, elevii s-ar putea intoarce…

- Cosmin, un roman plecat sa munceasa in agricultura, in Anglia, le transmite prietenilor sai din Romania, care il așteapta de Sarbatori sa le faca o “cinste”, sa-și puna pofta in cui, pentru ca nu muncesc cot la cot cu el prin frig și zapada. Cosmin este unul dintre miile de tineri care au plecat in…

- Romanii care muncesc in strainatate nu stiu in ce conditii se pot intoarce in Romania de sarbatori, mai ales daca tarile din care vin sunt pe lista rosie. Autoritatile au anuntat ca vor lua o decizie privind noile restrictii saptamana viitoare.