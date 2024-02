Stiri pe aceeasi tema

- "Nu cred ca va veni Coldea la interviu (cu Anca Alexandrescu - n.r.). Legat de impresie, nu pot sa am o impresie mai proasta despre Coldea decat cea pe care o am deja, ca il studiez si ma bat cu el deja de 18 ani de zile. Telespectatorii vor sesiza acum cine este acest om care a condus Romania ani buni…

Analistul politic Cozmin Gușa a prezentat, pe solidnews.ro , cele mai importante știri ale actualitații politice interne, comentate pe scurt. Ne-am oprit, așa cum era evident, la știrea care reflecta un posibil dezastru in politica valceana, acesta evidențiind ca „Iohannis…

- "Am plecat pentru 4 zile in vacanta si nu ma asteptam sa il intalnesc pe dl. Coldea acolo, desi am fost avertizata de cineva ca este posibil sa fie impreuna cu mai multe personaje din lumea mondena de la Cluj. Este pentru prima oara cand merg la un astfel de festival. Copiii mei si-au dorit sa mearga,…

- Analistul politic Cozmin Gușa face predicții incendiare privind alegerile prezidențiale. Acesta susține ca liderul AUR, George Simion, ii va invinge pe Nicolae Ciuca sau Marcel Ciolacu in turul 2 al alegerilor prezidențiale."Iohannis i-a tras preșul de sub picioare, și lui (Ciolacu - n.r.), dar și…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca disputele publice dintre premierul Marcel Ciolacu și ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, reprezinta un semnal dat de americani pentru a-și schimba ambasadorul. Gușa arata ca Marcel Ciolacu ar fi primit indicații discrete sa nu-l implice pe Muraru in vizita…

- Polițiștii sunt nemulțumiți ca nu li se respecta turele, iar orele in plus nu le sunt platite. Mai mult, protestatarii susțin ca nici nu s-au luat masuri pentru abuzurile care au fost reclamate de-a lungul timpului. Ei vor protesta timp de doua ore in fața sediului IPJ Constanța, dupa care se vor deplasa…