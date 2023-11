Punctele de trecere a frontierei din vestul tarii sunt aglomerate, joi dimineata, pe sensul de iesire din tara spre Ungaria. Cel mai mult se asteapta la punctul de trecere a frontierei Nadlac II in judetul Arad – 90 de minute si la Bors II in judetul Bihor – 110 minute, potrivit aplicatieiTrafic Online a Politiei […] The post Cozi uriașe la frontiera cu Ungaria. Timpi de așteptare de aproape 2 ore in punctele de trecere a frontierei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .