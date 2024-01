Cozi kilometrice și farmacii nepregătite. Anumite antivirale, de negăsit In plin sezon de gripa, farmaciile au fost luate prin surprindere. La unele farmacii medicamentele virale precum Tamiflu sunt de negasit, iar oamenii stau ore in șir la cozi in așteptarea medicamentului salvator. La cateva farmacii din marile lanțuri exista acest antiviral, numit Tamiflu. Cum este celebra farmacie ”Tei”, situata pe b-dul Barbu Vacarescu. La capatul unei cozi de tip ceaușist, intr-un spațiu inchis și aglomerat, te alegi cu antiviralul salvator, dar sigur și cu alte virusuri și bacterii. In schimb, in unele farmacii comunitare, independente, adica neprinse in binecunoscutele ”lanțuri”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

