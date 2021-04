COVID19: Situaţia cazurilor în judeţul Botoşani 11 unitați administrativ-teritoriale (UAT) din Botoșani prezinta incidențe de infectare cu COVID-19 mai mari decat 3 la mia de locuitori, arata datele centralizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP). Cea mai ridicata rata de infectare este raportata in comuna Nicșeni, unde sunt raportate 7,61 imbolnaviri la mia de locuitori, urmand comuna Ripiceni, cu 5,93 infectari, și Știubeni, cu 5,88. De asemenea, in scenariu epidemiologic „roșu” sunt atat municipiul Botoșani (3,70) și orașul Saveni (3,48), cat și comunele Cordareni (3,49), Manoleasa (3,03), Mihai Eminescu (3,27), Sulița (3,66), Șendriceni… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei comune din judetul Botosani au o rata de infectare cu virusul COVID-19 mai mare de trei cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit datelor transmise, luni, de Directia de Sanatate Publica (DSP). In comuna Curtesti, incidenta bolii a ajuns, luni, la 4,39 cazuri la 1.000 de locuitori, in timp ce in comuna…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 2,78 la mia de locuitori, in județul Brașov, in ușoara scadere fața de ieri. Și la nivelul municipiului Brașov este o ușoara scadere a incidenței, insa se menție peste 4 la mia de locuitori. Din 649.637…

- Activitatea fata in fata in cinci clase si intr-o grupa de gradinita din judetul Botosani a fost suspendata dupa inceperea celui de-al doilea semestru, ca urmare a aparitiei unor cazuri de infectare cu virusul COVID-19, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica (DSP). Raportarea…

- Activitatea fata in fata in cinci clase si intr-o grupa de gradinita din judetul Botosani a fost suspendata dupa inceperea celui de-al doilea semestru, ca urmare a aparitiei unor cazuri de infectare cu virusul COVID-19, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica (DSP), potrivit…

- Rata de infectare cu virusul COVID-19 in localitatea Havarna din judetul Botosani a ajuns, miercuri, la 11,85 cazuri la 1.000 de locuitori, cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica. Situatia centralizata de DSP arata ca in Havarna…

- Comunicat. In aceasta dimineața, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzand date furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad,la...

- "Prefectul judetului Arad, domnul Gheorghe Stoian, a fost testat astazi pozitiv la virusul SARS-CoV-2. In perioada urmatoare se va efectua ancheta epidemiologica de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Arad", a anuntat Biroul de presa al Prefecturii.In prezent, niciun alt angajat al Prefecturii…

- Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a scazut sub 3% in toate localitatile din judetul Botosani, potrivit unei raportari transmise, marti, de Directia de Sanatate Publica (DSP). Datele prezentate de DSP arata ca indicele de infectare cel mai ridicat, 2,65%, se inregistreaza in municipiul Botosani…