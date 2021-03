Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Dzitac, profesor la Universitatea Agora din Oradea, a murit dupa ce s-a vaccinat anti-Covid-19. Barbatul, in varsta de 68 de ani, a publicat pe Facebook o postare in care iși informa prietenii ca s-a vaccinat, aratandu-se foarte mulțumit despre cum au decurs lucrurile. Organizare foarte buna, totul…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…

- Dupa alegerile din noiembrie, a petrecut zile întregi pe TikTok, Facebook și YouTube, devenind îndoctrinata în lumea QAnon. În ziua investirii lui Biden, era convinsa ca daca președintele ales Joe Biden va prelua funcția, Statele Unite se vor transforma literalmente într-o…

- Toate persoanele care sosesc in Statele Unite ale Americii pe cale aeriana trebuie sa prezinte la imbarcare un test cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2 efectuat cu maximum 72 de ore (3 zile) anterior sosirii in SUA, fiind acceptate atat testele moleculare, cat si testele antigen, anunta…

- Statele Unite ale Americii se confrunta cu cifre alarmante, in ceea ce privește numarul de decese din cauza coronavirus. Doar in ultimele 24 de ore, mii de oameni au pierdut lupta cu noul virus. De asemenea, numarul de noi cazuri, aparute in același interval, este mai mult decat ingrijorator.

- Cazul tinerei de 30 de ani care a murit, vineri, la puțin timp dupa ce a nascut, se complica. Tatal femeii acuza medicii din Caracal, acolo unde aceasta a adus pe lume un baiețel, de malpraxis, informeaza Digi24.Cristina Toncu nu a avut probleme cu sarcina și se gandea ca nașterea va fi ușoara, spun…

- Joi, 10 decembrie, rezultatele complete ale studiilor clinice ale vaccinului anti-Covid-19, dezvoltat de Pfizer și BioNTech au fost publicate in New England Journal of Medicine, cea mai bine cotata revista de medicina din Statele Unite ale Americii. Revista stiintifica noteaza intr-un editorial ca rezultatele…

- Casa Artelor „Dinu Lipatti” deschide astazi, 2 decembrie 2020, la orele 09:00, seria de 7 Zile de Evenimente reunite sub titlul „Dinu Lipatti, 70 de ani de Legenda”, o Ediție Omagiala Online care marcheaza 70 de ani de la trecerea in eternitate a celui mai mare pianist roman al tuturor timpurilor, compozitor…