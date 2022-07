Covid: Turkmenistan, singura țara care, de la declanșarea pandemiei, nu a raportat niciun caz La peste doi ani de la apariția coronavirusului, Micronezia a raportat primele cazuri, așa ca Turkmenistan ramane singura țara care nu a confirmat pana acum niciun caz de Covid, transmite BFMTV. Micronezia, un mic stat in Pacific, a ieșit din randul puținelor țari care au scapat de Covid, dupa ce a confirmat cateva cazuri pe cele doua din insulele sale. Inclusiv Coreea de Nord a anunțat oficial, in data de 12 mai, primul caz, deși a avut grija sa menționeze ca sunt cazuri de ”febra” și ca decesele sunt legate de aceasta. Potrivit site-ului oficial al Organizației Mondiale a Sanatații, Turkmenistan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

