Covid: EMA evaluează o versiune modificată a vaccinul de la Pfizer contra variantele Omicron Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) a anunțat lansarea procedurii de evaluare a unei versiunii modificate a vaccinului contra Covid-19 de la Pfizer, astfel incat sa protejeze contra variantelor specifice virusului, in special contra subvariantelor Omicron, transmite Europe 1. Pe masura ce compania progreseaza in dezvoltarea vaccinului sau adaptat, EMA va primi mai multe informații, in special date privitoare la raspunsul imunitar al vaccinului, ca și date privind eficacitatea contra subvariantelor Omicron, subliniaza EMA intr-un comunicat. Printr-un proces de evaluare continua, EMA va evalua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

