- Most new cases of SARS-CoV-2 infection compared to the last report were registered in Bucharest - 215 and in the counties of Timis - 131, Cluj - 93, Brasov - 77, Arad - 74 , the Strategic Communication Group (GCS) informed on Tuesday, agerpres reports. The fewest new cases of COVID-19 were in the…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos:Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba33802171,522.Arad41575512,553.Argeș45980231,124.Bacau41022140,675.Bihor50096291,856.Bistrița-Nasaud1931850,647.Botoșani22577120,638.Brașov66243551,679.Braila22613330,7810.Buzau24048140,7611.Caraș-Severin17700231,3512.Calarași1887530,7313.Cluj87765501,9714.Constanța68763261,2215.Covasna12988111,2216.Dambovița36289211,1117.Dolj44953180,6618.Galați43898200,7319.Giurgiu19821100,7920.Gorj1517970,4721.Harghita1394120,6822.Hunedoara35727221,4423.Ialomița1939280,7924.Iași71313130,7625.Ilfov75243421,4926.Maramureș31078230,9127.Mehedinți1574040,728.Mureș39560341,5629.Neamț30972110,6430.Olt2597570,7531.Prahova62956180,8532.Satu…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Timis - 123, Bucuresti - 113, Sibiu - 89, Constanta - 72, Cluj - 63 si Brasov - 53, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost in…

- Pana astazi, 57.021 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicarw Strategica. In intervalul 03.12.2021 (10:00) – 04.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 131 de decese (76 barbați și 55 femei), din care 20 anterioare intervalului de referința,…

- Autoritațile au anunțat luni 195 de decese COVID, dintre care 16 anterioare. In ultimele 24 de ore au mai fost confirmate 2.136 de noi infectari, dupa efectuarea unui numar redus de teste - 19.152. Numarul pacienților internați la ATI a ajuns intre timp la 1.720. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat…

- OFICIAL| Cazuri de COVID-19 in scadere: 1.877 de pacienți internați la ATI, 8.268 de noi infectari și 463 de decese, in ultimele 24 de ore Vineri, 5 noiembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 5 noiembrie, pe teritoriul…

- Pana astazi, 46.430 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 27.10.2021 (10:00) – 28.10.2021 (10:00) au fost raportate 415 decese (228 barbați și 187 femei), din care 2 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți…

- Autoritațile au confirmat vineri 4.478 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 46.058 teste. In ultimele 24 de ore au murit 73 de persoane infectate, in vreme ce la ATI, numarul pacienților internați a crescut cu 21, la 762. 13 dintre pacienții de la Terapie Intensiva sunt…