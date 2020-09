Covid 19 reduce numărul locurilor în căminele studenţeşti din Craiova Universitatea din Craiova a trecut la reorganizarea locurilor din caminele studentesti, dupa masurile impuse de noul context epidemiologic. Prin reorganizare, sunt cu 1.140 de locuri de cazare mai putine decat in anii anteriori. Cererea este mai mare decat oferta. Potrivit reprezentantilor Conventiei Organizatiilor Studentesti locurile in camine se vor repartiza on-line pana pe 15 octombrie. Universitatea din Craiova va desfasura cursuri on-line, dar face pregatiri si pentru o eventuala revenire la cursurile fata in fata. Luni a avut loc sedinta de Senat prin care s-a stabilit procedura de cazare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

