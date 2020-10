Stiri pe aceeasi tema

- Noua din zece angajați vor sa aiba posibilitatea de a alege daca sa munceasca de la birou sau de acasa dupa ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, potrivit studiului „Forța de munca a...

- Alti doi angajati ai Casei Albe au fost testati pozitiv la COVID-19, potrivit unor informatii aparute marti in presa, la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a revenit la Casa Alba dupa externarea din spital unde a primit tratament pentru noul coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Gigantul din domeniul divertismentului, compania americana Walt Disney, a anuntat marti ca va concedia aproximativ 28.000 de angajati in Statele Unite in divizia parcurilor tematice, intreaga sa activitate, care mai include croaziere, evenimente si produse conexe, fiind afectata puternic de criza…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Facebook a anuntat ca toti cei 48.000 de angajati din toata lumea vor putea lucra de acasa pana in iulie 2021 pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19 in birourile companiei americane. Gigantul digital a luat decizia pe baza analizelor realizate de experti epidemiologi, potrivit unui anunt al…