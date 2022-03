Covid-19: La nivel global, bilanțul deceselor, de trei ori mai mare comparativ cu cifrele oficiale! In perioada 2020 și sfarșitului lui 2021, pandemia de Covid-19 a provocat, oficial, de 5,9 milioane de decese. Totuși, un studiu, publicat in revista ”The Lancet” sugereaza o alta cifra. In timp ce registrele oficiale privind decesele legate de Covid-19 arata ca, intre 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2021, in lume, s-au inregistrat 5,9 milioane de decese, o analiza publicata, saptamana trecuta, in revista de știința ”The Lancet” contrazice aceasta cifra. Potrivit rezultatelor acestui studiu, de trei ori mai multe persoane ar fi decedat din cazua Covid-19 și ca bilanțul s-ar ridica la 18,2 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

