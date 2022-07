Covid-19: În ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 4.044 de noi cazuri, din care 792 sunt pacienți reinfectați În ultimele 24 de ore, in țara noastra au fost înregistrate 4.044 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 792 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore reprezinta pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare, transmite Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore s-au raportat 9 decese, din care unul raportat anterior. De asemenea au fost efectuate aproximativ 22.000 de teste. In unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate in secții Covid-19 este de 1.361, cu 49 mai puține față de ziua anterioară.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

