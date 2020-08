Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de persoane cu Covid-19 sunt internate in spitale, in Timiș, la inceputul acestei saptamani. Zece pacienți sunt la Terapie Intensiva. In Timișoara sunt 10 focare de Covid-19 active. La inceputul acestei saptamani, in spitalele din Timiș sunt 132 de persoane cu Covid-19 internate: opt persoane…

- In Timiș, astazi, zece persoane cu Covid-19 sunt internate in secțiile de Terapie Intensiva din Timiș, din peste 170 de bolnavi aflați in spitale. La Faget, oraș din Timiș aflat in carantina, au mai aparut trei cazuri de Covid-19, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 58 de persoane infectate.…

- Pandemia de coronavirus aduce din ce in ce mai multe cazuri in Timiș. Se dezvolta focare in fabrici, spitale și comunitați. Va prezentam datele din aceasta dimineața, din Timiș, legate de pandemie. In Timiș sunt 2.711 persoane in carantina (in cazul a 452 persoane s-a impus aceasta masura in ultimele…

- In Timiș sunt 983 persoane confirmate cu Covid-19, de la inceputul pandemiei. 66 de persoane au fost depistate in ultimele 24 ore. Aproape 120 de persoane cu SARS-Cov2 sunt internate in spitalele din Timiș. In Timiș sunt 119 persoane cu Covid-19 internate: 21 asimptomatice, 59 cu forme ușoare, 29 cu…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, alte 291 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 26.313. 217 pacienti sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva. De asemenea, 23 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, bilantul deceselor ajungand la 1.612. In…

- 13 persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Suceava, iar alte trei au fost externate, a anuntat, luni, Prefectura Suceava. Sursa citata a precizat ca in SJU Suceava se afla, in prezent, internati 507 pacienti, 177 fiind diagnosticati…

- Pandemia de Covid-19 este pe o panta descendenta in Timiș, ținand cont de faptul ca in ultimele aproape doua saptamani s-au imbolnavit de SARS-Cov2 doar 13 persoane. Peste 400 de pacienți din Timiș s-au vindecat de aceasta boala. In spitalele din Timiș mai sunt internate astazi 16 persoane depistate…

- In acest moment, in spitalele dedicate mai sunt internați 212 clujeni infectați cu noul coronavirus. Astazi, 13 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 269 persoane se afla in carantina 218 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 212 persoane depistate pozitiv cu Covid-19…