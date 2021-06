Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea rapida a numarului de cazuri de mucormicoza, o afectiune cunoscuta si sub numele de "ciuperca neagra", s-a adaugat pe lista provocarilor cu care se confrunta sistemul medical din India, coplesit deja de un masiv al doilea val al pandemiei de COVID-19, marcat de un numar urias de infectari…

- Italia a inregistrat 112.861 de decese legate de COVID-19 de la izbucnirea pandemiei, in februarie anul trecut, fiind al doilea cel mai mare bilant in Europa dupa Marea Britanie si al saptelea cel mai mare din lume. Pana in prezent, tara a raportat 3,72 de milioane de cazuri, conform Agerpres .Numarul…

- Astronautul francez Thomas Pesquet va fi prezent in fiecare saptamina pe postul de radio public Fip in cursul celei de-a doua misiuni spatiale care urmeaza sa inceapa pe 22 aprilie, data decolarii spre Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza AFP. Postul de radio muzical a organizat o serie de…

- O treime dintre persoanele care s-au vindecat dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus au fost diagnosticate, in primele sase luni dupa contaminare, cu tulburari neurologice sau psihiatrice, potrivit celui mai amplu studiu realizat pana in prezent asupra bilantului problemelor de sanatate mintala…

- Un tanar de 28 de ani și-a pus capat zilelor, intr-una din secțiile COVID ale spitalului județean din Arad. Parea ca merge spre bine și urma sa fie externat. Nu a lasat in urma nici un bilet de adio, așa ca gestul sau este, cel puțin deocamdata, inexplicabil.