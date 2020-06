Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din ultimele 24 de ore a scazut la 125, dar a scazut dramatic si numarul de teste efectuate, care se ridica la 2.915, adica mai puțin de jumatate fața de ziua anterioara. nullLa ora 13:00, autoritatile vor anunta noul bilant al infectatilor cu coronavirus, repartitia…

- Pandemia de COVID-19 a determinat in Romania o crestere a vulnerabilitatilor copiilor aflati in situatie de risc, reducerea activitatii economice determinand o crestere a numarului familiilor ale caror venituri s-au redus, se arata intr-un raport realizat de UNICEF Romania, dat publicitatii miercuri.…

- Pe primul loc in topul vanzarilor s-au clasat Paracetamolul și Ibuprofenul, din care romanii și-au facut provizii pentru ani intregi. Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) a facut publice datele unei analize a pieței farmaceutice autohtone in primul trimestru al…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in ultima saptamana (11-17 mai) au scazut, in Romania, fiind inregistrate sub 1.500 de persoane infectate, potrivit raportului saptamanal de supraveghere a epidemiei de COVID-19. Datele prezentate de INSP arata o ușoara creștere a deceselor.

- Ultimul buletin informativ al Grupului de Comunicare Strategica, facut public astazi la ora 13, confirma trendul care a fost constatat și ieri: in Romania scade continuu procentul de cazuri confirmate cu COVID-19 din total teste efectuate. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 11.297 teste, fiind…

- 321 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus – SARS-CoV2 – au fost inregistrate, in Romania, in ultimele 24 de ore. Numarul zilnic de teste efectuate a crescut simțitor, ajungand la 8.266 de teste efectuate de ieri pana astazi.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca vor sosi, miercuri, in Romania cele 200.000 de teste pentru COVID-19 contractate din Coreea de Sud. ‘COVID-19 este in primul rand un challenge logistic: consuma resursa umana, masti, combinezoane, medicamente, kituri de testare. Una dintre prioritatile…

- Ziarul Unirea 4.973 de TESTE pentru COVID-19 efectuate OFICIAL in Romania: 277 de pacienți infectați, 4.696 cu rezultat negativ 4.973 de TESTE pentru COVID-19 efectuate OFICIAL in Romania: 277 de pacienți infectați, 4.696 cu rezultat negativ Pana la aceasta ora, in Romania , au fost prelucrate 4.973…