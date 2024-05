Creștere a cazurilor de rujeolă în Europa Dupa o scadere in februarie, cazurile de rujeola in Europa au inceput sa creasca din nou. Romania se afla printre țarile cu cel mai mare numar de infecții. Potrivit actualizarii lunare a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, s-au inregistrat 695 de noi infecții, ceea ce ridica numarul total inregistrat in ultimul an […] The post Creștere a cazurilor de rujeola in Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene au raportat o inmultire considerabila a cazurilor de tuse convulsiva in 2023 si in primele trei luni din 2024, numarul cazurilor identificate fiind de zece ori mai mare comparativ cu fiecare dintre cei doi ani anteriori, a transmis ieri Agenția Reuters, preluata de Agerpres. In total,…

- Statele europene au inregistrat o creștere semnificativa a cazurilor de tuse convulsiva anul trecut și in primele trei luni din 2024, iar numarul cazurilor a fost de zece ori mai mare decat in 2021 și 2022, a relatat Reuters, preluata de Agerpres.Tusea convulsiva este o infectie bacteriana care afecteaza…

- In total, au fost raportate aproape 60.000 de cazuri de catre tarile din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European intre ianuarie 2023 si aprilie 2024, a anuntat miercuri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), potrivit Ziare.com care citeaza Reuters. De ce raceala se agraveaza…

- Pe baza creșterii temperaturilor din Europa, speciile de țanțari care raspandesc boli „tropicale” ca malaria și febra dengue iși raspandesc tot mai mult teritoriul catre nord. In Romania este deja prezent un țanțar care ar putea raspandi malarie, iar Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor…

- Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%, ajungand la o cota de piata de 24% in 2023, iar utilizarea practicilor de date uniforme este primordiala pentru a spori satisfactia utilizatorilor si pentru a incuraja adoptarea pe scara larga, a afirmat Mihai Draghici, Partener,…

- Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat opt decese din cauza rujeolei.Cele 7.243 de cazuri confirmate cu rujeola au fost raportate in 40 de judete si in Bucuresti.Cele mai multe imbolnaviri s-au inregistrat in judetele Brasov - 1.265 si Mures - 995 si…

- MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…

- MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…