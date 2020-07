Oxfam, confederație internaționala formata din 20 de ONG-uri care lucreaza cu parteneri din peste 90 de țari pentru a pune capat nedreptaților care provoaca saracia, avertizeaza in ultimul sau raport ca mai multe persoane vor muri de foamea cauzata de pandemie, decat de coronavirus in acest an, scrie in ediția de joi The Telegraph. Se […] The post Covid-19 ar putea face mai multe victime prin foame, decat prin infectarea directa (Oxfam) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .