- Tensiune din Rusia și NATO crește pe zi ce trece. Kremlinul a ajuns la nivelul unei confruntari directe cu Alianța Nord-Atlantica și spune ca Franța este in pericol daca trimite soldați in Ucraina. Rusia este „in confruntare directa” cu NATO Purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov,…

- Rusia a ajuns la nivelul unei confruntari directe cu Alianța Nord-Atlantica, NATO, potrivit SkyNews. Afirmația a fost facuta de Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președinției ruse. Relațiile dintre Rusia și NATO au coborat pana la nivelul de confruntare directa, a spus Peskov, joi. „NATO continua…

- Operațiunea militara speciala din Ucraina s-a transformat deja intr-un razboi din cauza interferențelor occidentale, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa de stat TASS. Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara pentru prima…

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- Rusia se pregateste pentru o confruntare militara cu Occidentul in urmatorul deceniu, dar ar putea fi descurajata printr-o consolidare a fortelor armate a aliatilor, a declarat marti serviciul de informatii externe al Estoniei, potrivit agenției Reuters. „Rusia a ales o cale care este de confruntare…

- Secretarul general al NATO i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”. La mai putin de o saptamana inainte de reuniunea ministrilor Apararii din NATO la Bruxelles, pe 15-16 februarie,…

- Danemarca ar trebui sa isi accelereze investitiile militare dupa ce noi informatii indica faptul ca Rusia se reinarmeaza mai repede decat era de asteptat si ca ar putea ataca o tara NATO in termen de trei pana la cinci ani, a declarat vineri ministrul danez al Apararii. „Capacitatea Rusiei de a produce…

- Razboiul dintre Israel și Hamas s-a extins deja in tot Orientul Mijlociu, iar perspectivele unei confruntari intre puterile regionale și mondiale devin din ce in ce mai probabile, potrivit unei analize publicate de CNN. In intreaga regiune, luptele s-au limitat in mare parte la atacuri cu ținte prcise…