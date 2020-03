COVID-19: Agenţia Europeană a Medicamentului avertizează cu privire la riscul apariției medicamentelor falsificate "EMA indeamna publicul larg sa nu cumpere medicamente de pe site-uri web neautorizate si de la alti furnizori care incearca sa exploateze temerile si ingrijorarile legate de pandemia de COVID-19", a precizat Agentia intr-un comunicat, citat de Agerpres .EMA recomanda populatiei sa nu isi procure medicamente prezentate drept "remedii sau tratamente preventive" impotriva coronavirusului, amintind ca in prezent nu exista niciun tratament autorizat. "Medicamentele falsificate pot cauza grave probleme de sanatate", avertizeaza Agentia, care incurajeaza consumatorii sa cumpere doar de la farmaciile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile de circulatie impuse de guvernele a numeroase tari nu reprezinta solutia de contracarare a epidemiei, fiind insuficiente pe termen lung, avertizeaza un oficial de rang inalt din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Natiunile nu pot pur si simplu doar sa blocheze activitatile…

- Reckitt Benckiser (RB), producatorul medicamentelor Nurofen, a luat la cunostinta mesajele care circula in spatiul public cu privire la consumul de steroizi si medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inclusiv ibuprofen, pentru ameliorarea simptomelor de COVID-19. Pe baza tuturor…

- si masuri de protectie a farmacistilor Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) trage un semnal de alarma privind ingreunarea accesului pacienților la medicamente din cauza maririi preturilor medicamentelor si indisponibilitatea unor medicamente esentiale pentru bolnavii cronici. In contextul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) nu mai recomanda eliminarea ibuprofenului in tratarea bolnavilor de COVID-19, scrie Science Alert.Precizarea vine dupa ce autoritațile din Franța au anunțat anterior ca exista indicii ca ibuprofenul mai mult face rau pacienților infectați de coronavirus.Drept urmare,…

- Agentia Europeana a Medicamentului a spus ca nu exista studii care sa arate vreo relatie intre ibuprofen si mortalitatea crescuta a pacientilor cu SARS cov 2, a explicat Prof. Dr. Olga Simionescu. Ea a precizata ca va mai dura luni de zile pana la o varianta finala a unui vaccin.Vezi și: Coronavirus:…

- Agenția Europeana a Medicamentului a informat, miercuri, ca nu exista dovezi științifice care sa ateste faptul ca medicamentele antiinflamatoare, precum ibuprofenul, agraveaza efectele coronavirusul, transmite...

- Medicamentele antiinflamatoare (ibuprofen, cortizon) „pot fi un factor de agravare a infecției" la bolnavii cu coronavirus, a scris Olivier Veran pe contul sau de Twitter. „In caz de febra, luați paracetamol. Daca sunteți deja sub tratament cu antiinflamatoare sau in caz de nevoie, cereți…

- Presa japoneza si autoritatile suspecteaza ca barbatul s-a infectat in spital. Acest deces este al saselea din Japonia, in afara celor sase de la bordul navei de croaziera Diamond Princess. In Coreea de Sud, duminica s-au anuntat 210 noi cazuri de infectare cu coronavirus. China a anuntat ca daca va…