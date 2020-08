Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orelor 12 polițiștii covasneni au fost sesizați despre faptul ca in incinta Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe exista un pachet suspect. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe și din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale s-au deplasat de urgența la fața locului…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a fost evacuata, miercuri, dupa ce in incinta institutiei a fost depistat un colet suspect, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit sursei citate, zona a fost izolata, iar circulatia rutiera a fost deviata."In data de 26.08.2020,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe și din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale s-au deplasat de urgența la fața locului și au izolat zona. Cladirea primariei a fost evaluata traficul in zona este blocat circulația fiind deviata pe o ruta alternativa. In continuare polițiștii…

- Ieri, 20 august 2020, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre plecarea voluntara a unui barbat in varsta de 60 de ani, din incinta unei unitați medicale in care a fost testat pozitiv cu virusul COVID-19. Cel in cauza urma a fi transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de joi, o serie de percheziții pe raza municipiului Campia Turzii la o grupare de proxeneți.”La data de 20 august, a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, cu sprijinul polițiștilor Secției 4 Poliție Rurala și Serviciului pentru…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 13 iulie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 160 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- Doi agenți de Poliție au fost amenințați cu bataia și injurați, relateaza Mediafax Un tanar incatușat de politisti, dupa ce ar fi provocat un scandal, in comuna Stanești, din județul Gorj, a acuzat ca ar fi fost lovit de oamenii legii. . Incidentul a avut loc duminica, pe o strada din comuna Stanești.…

- Polițiștii au intervenit duminica in comuna gorjeana Stanești, pentru a opri un scandal izbucnit intre cațiva localnici. Unul dintre participanții la conflict a fost reținut, moment in care oamenii legii au fost apostrofați de cei care asistau la intervenție. „Urmare a unui apel la 112, prin care se…