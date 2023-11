Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul reprezentativei Romaniei, Edi Iordanescu, a declarat, marti seara, dupa victoria cu Elvetia (scor 1-0) din ultimul meci al preliminariilor EURO 2024, ca dupa foarte multi ani echipa nationala scrie istorie si merge la turneul final castigand grupa de o maniera de necontestat.

- Ce a spus Edi Iordanescu despre criticile din aceasta campanie, dupa ultimul meci din grupa. Romania a invins Elvetia cu 1-0 si a castigat grupa I de calificare la EURO 2024. Romania a terminat grupa neinvinsa, cu 22 de puncte, cu 5 mai multe decat a doua clasata, Elvetia. Nationala va fi in urna a…

- Romania a invins Elveția in ultimul meci din Grupa I pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania. Cu un public care a reușit sa scoata ambiția din jucatorii romani și cu un portar, Horațiu Moldovan, in zi mare, Romania s-a impus cu 1-0 și a caștigat grupa.Clasamentul…

- Serbia a remizat azi cu Bulgaria, scor 2-2, și s-a calificat cu emoții la Euro 2024, ajutata și de victoria Ungariei, 3-1, cu Muntenegru. Presa din țara vecina scrie in aceasta seara ca Romania ar fi un adversar accesibil la Europeanul din vara urmatoare. Sarbii țin pumnii Romaniei in meciul cu Elveția,…

- Romania s-a calificat la Euro 2024, dupa victoria reputata sambata, la Felcsut, Ungaria, impotriva Israelului, scor 2-1, iar marți joaca pentru locul 1 in grupa, cu Elveția, pe Arena Naționala, in ultima etapa. Daca nu pierd, "tricolorii" caștiga grupa și vor fi in urna a doua la tragerea la sorți a…

- Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat, sambata, lotul pentru ultimele doua meciuri al tricolorilor in grupa de calificare la Euro 2024. Ar putea debuta pentru prima reprzentativa Andrei Artean, Bogdan Racovitan si Andres Dumitrescu, potrivit news.roNationala Romaniei incheie in aceasta luna parcursul…

- Italia a obtinut a cincea sa victorie la actuala editie a Campionatului European de volei masculin, impunandu-se in fata Germaniei cu 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12), miercuri in ultima etapa a din Grupa A a acestei competitii, potrivit Agerpres..In celalalt meci din aceasta grupa, Belgia…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…