- Barbatul care a intrat cu masina in multimea adunata la o parada de Craciun din statul american Wisconsin avusese o cearta in familie chiar inainte de carnagiu. Anuntul a fost facut de autoritatile locale in urma audierii individului.

- Din ce in ce mai multe companii din Romania aleg sa ofere angajaților și colaboratorilor coșuri cadou de Craciun. Nișa de retail de cadouri corporate gourmet se dezvolta an de an, firmele preferand calitatea ridicata pe acest segment.

- Primarul Emil Boc susține ca orice guvern va veni trebuie sa impuna certificatul verde obligatoriu la locul de munca. ”Orice coaliție de guvernare trebuie sa inceapa cu certificatul verde. Nu este posibil ca el sa nu fie aprobat de parlament, cat mai repede cu putința. Nu putem alege la nesfirșit…

- Cine a visat o vacanța in mijlocul unui peisaj superb de munte, musai sa vada ce condiții și peisaj unic ofera Agropensiunea Dealu Neamțului, deschisa la sfarșitul verii, in Rodna! Inconjurata de munții Rodnei, pe Dealu Neamțului (așa cum știu localnicii zona), pensiunea este la 5 km de centrul Rodnei…

- Un medic de familie din Alba Iulia descrie in cateva cuvinte o discutie purtata cu colegi din Marea Britanie si din Franta pe tema pandemiei si explica motivul pentru care si-a facut doza a treia de vaccin.

- Doar 1 din 4 romani se declara multumit de situatia sa financiara, iar pentru 1 din 5 respondenti, situatia financiara este cel mai important aspect al vietii lor, arata un studiu privind cunostintele financiare ale romanilor, publicat marti de BCR si realizat impreuna cu compania de cercetare Unlock…

- Comunitatea maghiara brasoveana isi prezinta traditiile in cadrul celei de a XI-a editii a Zilelor Culturale Maghiare, eveniment care se va desfasura in perioada 12 - 19 septembrie in zona centrului istoric al municipiului Brasov. Organizatorii au pregatit peste 50 de manifestari, de la concerte, spectacole,…