Compania Nationala Posta Romana informeaza ca directorul general interimar, Costin Tudor, si-a inaintat miercuri demisia de la conducerea operatorului national de servicii postale. „A fost o onoare, si o provocare uriasa activitatea mea scurta, dar intensa, in cadrul companiei. In doar doua luni, am pus bazele unor demersuri concrete pentru ca Posta Romana sa intre