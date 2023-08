Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu a recunoscut, in urma cu ceva timp, ca are o noua iubita și ca deși relația evolueaza frumos, nu se grabește sa faca pasul cel mare. Prezentatorul TV și iubita lui au plecat in vacanța, acum cateva zile, in Bulgaria.

- Robert Toma a facut marele pas in relația cu iubita lui și a cerut-o in casatorie, pe o plaja din Grecia. Cei doi sunt impreuna de 6 ani și se ințeleg foarte bine, astfel ca artistul iși dorește sa treaca la urmatoarea etapa.

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop implinesc in toamna doi ani de cand s-au cunoscut și ulterior au devenit unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Deși au relativ puțin timp de cand sunt impreuna, cei doi se cunosc foarte bine, se ințeleg din priviri și par ca se știu de o viața. In […] The…

- Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de aleasa inimii lui. Cum se ințelege Marioana Man Gheroghe cu viitoarea ei nota. Ce a spus despre iubita fiului ei, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Doky Scarlat, cea care a fost asistenta personala a lui Stephan Pelger, a facut declarații exclusive la Antena Stars! Potrivit spuselor ei, regretatul creator de moda avea, din nou, probleme cu somnul și urma sa se reinterneze intr-o clinica pentru a se trata.

- La aproape 24 de ore de la momentul in care a recurs la un gest necugetat, au aparut noi detalii tulburatoare despre ultimele clipe din viața lui Stephan Pelger, inainte sa moara. Designerul era așteptat la un eveniment monden, unde a refuzat sa mai mearga. Mai mult, acesta a folosit și o scuza pentru…

- Alex Mica a izbucnit in lacrimi la Antena Stars! Cantarețul și-a amintit de suferințele prin care a trecut recent, mai ales dupa ce fosta lui iubita a facut intrerupere de sarcina. Decizia l-a suparat cumplit, ea fiind cea care nu și-a dorit un copil cu el, de fapt.

- Mama Elenei Gheorghe a facut primele declarații despre problemele de sanatate ale aristei. Ce a dezvaluit Marioara Man Gheorghe, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cum a acționat vedeta, deși medicii i-au atras atenția ca era nevoie de o intervenție chirurgicala.