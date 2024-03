Costin Curelea, după România U20 – Italia U20, scor 0-0: „Este o minune!“ Selectionatele Under-20 ale Romaniei si Italiei au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, la Targoviste, intr-un meci din Elite League U20. Echipa antrenata de Costin Curelea a reusit un rezultat bun in fata liderului, desi a fost dominata autoritar in repriza secunda.Acesta este primul punct obtinut de selectionata U20 a Romaniei in duelurile cu Italia U20 din ultimii trei ani, dupa 0-7 in 2021 (deplasare) si 1-2 in 2022 (acasa).Tot vineri, Portugalia a remizat cu Cehia, 2-2.Clasament: 1. Italia 14 puncte, 2, Germania 11, 3. Portugalia 10, 4. Polonia 7, 5. Romania 7 , 6. Norvegia 6, 7. Anglia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

