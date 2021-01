Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut alegerile pentru șefia Consiliului Județean din Iași in fața liberalului Costel Alexe, senatorul PSD Maricel Popa a parasit funcția cu tot cu pagina de Facebook a instituției, urmarita de peste 18.000 de utilizatori. Actuala conducere liberala a CJ il acuza de furt și cere pagina inapoi.Pagina…

- ”Metehne vechi in medii noi!Maricel Popa nu accepta infrangerea si continua prin toate mijloacele sa impiedice buna desfasurare a activitatii Consiliului Judetean Iasi. Mai nou, acest individ asupra caruia am atras in mai multe randuri atentia cu privire la incapacitatea sa de a administra activitatea…

- „Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriașe de 30 de miliarde de euro, facute anul trecut, Cițu pune acum la cale cel mai mare jaf din istoria moderna a țarii! Vrea sa vanda – PE NIMIC! – cele mai puternice și mai rentabile companii de stat! Tot ce a ramas mai […] Source

- Un barbat din Sibiu, care ar fi trebuit sa fie acasa, in carantina, a fost gasit de jandarmi in timp ce era in mall și nu purta masca. Sibianul in varsta de 34 de ani, care era in carantina din 21 decembrie, a fost gasit in a doua zi de Craciun in mall. El ar fi scapat basma curata, daca nu le-ar fi…

- „Cronica unei morti asteptate: dupa o lunga si grea suferinta, justitia a murit. 5 ani v-am respectat independenta. Am refuzat orice interviu. Nu am dat nici o declaratie, nu am facut nici un comentariu, nici public, nici privat. Nu am vrut niciodata sa poata fi atinsa libertatea dumneavoastra de constiinta.…

- Alina Gorghiu a anunat, luni, intr-o postare pe Instagram, ca pagina sa de Facebook a fost sparta de hackeri."Asta este adevarul. Mi-au furat pagina de Facebook. Sambata dimineața am constatat ca cineva ruleaza un live pe Facebook-ul meu care nu are nicio legatura cu mine, dupa care nu am mai avut acces…

- In atenția cetațenilor Republicii Moldova aflați in Italia. Au fost modificate adresele secțiilor de votare din Milano, Bologna, Parma și Verona. Despre aceasta a anunțat Ambasada Republicii Moldova in Italia.

- Cel mai mare scandal din Liga I din ultima perioada s-a declansat dupa meciul CFR Cluj - Gaz Metan, scor 1-2. Drept urmare, ardelenii ameninta ca nu se vor prezenta la intalnirea cu FC Arges din urmatoarea etapa!