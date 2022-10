Coșmarul trăit de un adolescent. A fost violat și șantajat, luni de zile, de un coleg mai mare Deși pare greu de crezut ca asemenea fapte au avut loc, fiind demne de un scenariu de film horror, este, din pacate, realitatea cu care s-a confruntat un adolescent timp de mai multe luni de zile. Acesta a fost violat, agresat sexual, filmat in ipostaze sexual explicite și apoi șantajat de colegul mai mare, trimis acum in judecata printr-o decizie a procurorilor DIICOT din Iași. Coșmarul adolescentului a inceput in vara anului 2020 cand a facut greșeala sa-și faca o fotografie dezbracat și sa trimita imaginea unui coleg mai mare. Acesta din urma, a profitat de vulnerabilitatea baiatului și l-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

