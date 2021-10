Roșul indica o temperatura mai ridicata, albastrul, mai rececredit imagine: sciencenewsforstudents.org Ca sa ne liniștim, e mai puțin grav decat pare ????. Nimeni nu scapa de asta in univers.Termenul „radiații” are un PR prost, dar pe nedrept, pentru ca radiațiile se refera la unde electromagnetice, de care nu avem cum scapa și fara de care nu am putea trai. Banala lumina, solara ori de la bec, este unda electromagnetica.Dar sa revenim la subiectul nostru. Vreau sa discutam de trei lucruri in acest articol: de ce emite corpul uman radiații, ce radiații emite corpul nostru și cum anume sunt produse…